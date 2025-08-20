Министр в Министерстве иностранных дел и Министерстве внутренних дел Сингапура Сим Энн прибыла в Улан-Батор

Сим Энн

CentralAsia (MNG) -

Старший государственный министр (СГМ) иностранных и внутренних дел Сим Энн прибыла Улан-Батор (Монголия) с 20 по 23 августа 2025 года для участия в 10-м совещании министров иностранных дел (СМИД) Форума по сотрудничеству «Восточная Азия — Латинская Америка» (FEALAC) по приглашению Монголии, регионального координатора FEALAC по Восточной Азии.

Сингапур является одним из основателей FEALAC, организации, созданной в 1999 году для развития обменов и сотрудничества между регионами Восточной Азии и Латинской Америки. В ходе FMM СГМ Сим Энн присоединится к своим коллегам, чтобы оценить развитие FEALAC и обсудить потенциальные пути расширения межрегионального сотрудничества.

В ходе своего визита г-жа СГМ Сим встретится с первым заместителем премьер-министра, министром экономики и развития Учралом Ням-Осором, министром иностранных дел г-жой Батцэцэг Батмөнх, а также с членом Великого Государственного Хурала и заместителем председателя парламентской группы дружбы Монголия-Сингапур Энхтувшин Дашцэрэн, чтобы подтвердить двустороннее сотрудничество по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между Сингапуром и Монголией. Г-жа Сим Энн также встретится с сингапурцами, проживающими в Монголии.

Старшего министра г-жу Сим Энн будут сопровождать официальные лица Министерства иностранных дел.

Сим Энн (родилась 12 марта 1975 года) — сингапурский политик и бывший государственный служащий, занимающая пост старшего государственного министра внутренних дел с 2025 года и старшего государственного министра иностранных дел с 2021 года. Будучи членом правящей Партии народного действия (ПНД), она с 2011 года является членом парламента, представляющим округ Букит-Тимах в избирательном округе Холланд-Букит-Тимах.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

