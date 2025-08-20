Макрон раскрыл детали содержания будущих гарантий безопасности для Украины

CentralAsia (CA) - Европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности для Украины должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил по итогам саммита в Вашингтоне.

«Сегодня днём я также смог вернуться к содержанию этих гарантий безопасности, а именно: надёжная украинская армия, способная отразить любую попытку нападения и сдержать её, и, следовательно, не имеющая ограничений по численности, боеспособности, вооружению и т. д. Кроме того, есть ещё и силы обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше, которые союзники готовы предоставить Украине, и поэтому это конкретные, надёжные и прочные вещи. Это первый пункт, согласованный сегодня, и процесс, который уже запущен и начнётся завтра, будет проходить под руководством наших дипломатических советников, советников по безопасности, а также начальников штабов и вооружённых сил», - сказал он.

Источники Bloomberg ранее сообщили, что в рамках гарантий безопасности союзники планируют укрепить армию Украины и избежать ограничений ее численности в будущем мирном соглашении. По данным агентства, пакет гарантий безопасности будет основан на работе «коалиции желающих» — группы европейских стран во главе с Францией и Великобританией, которые предлагали направить «силы сдерживания» на Украину по завершении боевых действий.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала со ссылкой на источники, что целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины возглавит госсекретарь США Марко Рубио. По информации источников, США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Открывая встречу, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту в Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.