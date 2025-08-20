Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского «была бы лучше» без него

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп после встреч с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским хочет оценить возможность диалога между ними без него. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналисту Марку Левину.

«У меня была очень успешная встреча с президентом Путиным. У меня была очень успешная встреча с президентом Зеленским. И теперь я подумал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет», — сказал Трамп. «Знаете, у них были сложные отношения, очень плохие, очень плохие отношения. Посмотрим, как они справятся, и если потребуется, то, скорее всего, так и будет, но если потребуется, я поеду и, вероятно, смогу это уладить».

«Я просто хочу посмотреть, что произойдёт на встрече. Они сейчас всё готовят, и мы посмотрим, что из этого получится», — продолжил американский президент.

Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным 15 августа в Анкоридже на Аляске, это стало первой личной встречей двух президентов с 2019 года. С Владимиром Зеленским Трамп встретился в Белом доме 18 августа. После переговоров тет-а-тет президенты встретились с европейскими лидерами.