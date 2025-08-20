В Афганистане более 70 человек погибли в ДТП с автобусом с беженцами
- 10:46, 20 августа 2025
CentralAsia (CA) - В результате столкновения автобуса с мотоциклом и грузовиком в афганской провинции Герат погиб 71 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации провинции Ахмадуллу Муттаки.
В сообщении отмечается, что среди погибших — 17 детей.
Как пишет Al Jazeera, в автобусе находились беженцы, недавно депортированные из Ирана.
В полиции провинции Герат заявили, что причиной инцидента стало превышение скорости и нарушение правил водителем автобуса.
