В Афганистане более 70 человек погибли в ДТП с автобусом с беженцами

CentralAsia (CA) -  В результате столкновения автобуса с мотоциклом и грузовиком в афганской провинции Герат погиб 71 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации провинции Ахмадуллу Муттаки.

В сообщении отмечается, что среди погибших — 17 детей.

Как пишет Al Jazeera, в автобусе находились беженцы, недавно депортированные из Ирана.

В полиции провинции Герат заявили, что причиной инцидента стало превышение скорости и нарушение правил водителем автобуса.

