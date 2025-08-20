Украина и Россия провели очередной обмен. Киев получил тысячу тел погибших военных, Москва — 19 тел

CentralAsia (CA) - Украина и Россия провели обмен, в ходе которого Киев получил тысячу тел погибших солдат ВСУ, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Помощник российского президента Владимир Мединский подтвердил обмен телами погибших военных.

«Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад», — написал он в телеграм-канале, напомнив, что обмен прошел согласно стамбульским договоренностям.

На переговорах в Стамбуле в начале июня российская и украинская делегация договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших. Обмен проходил в несколько этапов. Украина в итоге получила более шести тысяч тел погибших, Россия — 78. В конце июня Путин сказал, что Москва готова отдать еще три тысячи тел. 17 июля российская сторона передала тысячу тел и получила 19. Вместе с этим Россия и Украина также проводят обмены военнопленными.