Около 10 стран готовы отправить в Украину свои войска после подписания мирного соглашения, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Около десятка стран готовы отправить войска в Украину в рамках мирного соглашения, сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что европейские лидеры активно используют официальную поддержку Трампа для подготовки нового пакета гарантий безопасности для Украины.

В ближайшие дни будет согласован план, который предусматривает размещение британских и французских войск в стране в рамках потенциального мирного соглашения. В общей сложности около 10 стран готовы отправить свои силы в Украину.

«Тем не менее, характер поддержки со стороны США остается неясным», – добавляет Bloomberg. Переговоры 19 августа были сосредоточены на деталях пересылки войск, их численности и местах дислокации. Всё это может стать частью мирного урегулирования, отмечает агентство.

Встреча европейских официальных лиц во вторник была сосредоточена на плане отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и местонахождение военнослужащих, заявили они на условиях анонимности.

«Когда речь идёт о безопасности, они готовы разместить людей на местах», - заявил Трамп в интервью Fox News. «Мы готовы помочь им во всём, особенно - вероятно, можно было бы говорить о воздушной помощи, потому что ни у кого нет такого оборудования, которого нет у нас, да и у них тоже. Но я не думаю, что это станет проблемой».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт позже заявила журналистам, что Трамп понимает, что гарантии «критически важны для обеспечения прочного мира».

«Он поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждение этих вопросов с Украиной и Россией», - сказала она, добавив, что, хотя Трамп исключил возможность участия США на земле, Вашингтон, «безусловно, может помочь в координации и, возможно, предоставить другие гарантии безопасности».

Европейские военные представители встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать «надёжные гарантии безопасности и подготовиться к развёртыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий», - говорится в заявлении британского правительства во вторник. В этих переговорах примут участие командующий НАТО в Европе, а также начальники штабов обороны стран-членов, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Условия гарантий будут согласованы «в ближайшие дни, предпочтительно на этой неделе», – заявил журналистам в Лиссабоне председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В то время как европейские лидеры назвали встречу в Белом доме прорывом, указав на позицию Трампа в отношении гарантий, ряд официальных лиц заявили, что по-прежнему скептически относятся к перспективе мирного соглашения и к тому, будут ли эти гарантии достаточными для сдерживания Путина.

Кремль, требующий от Киева уступить контроль над обширными территориями восточной Украины, отверг перспективу пребывания войск НАТО на украинской территории.

По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, в рамках разрабатываемого пакета мер на первом этапе будет оказана помощь в укреплении украинских вооружённых сил путём обучения и поставок подкреплений.

Эти силы будут поддерживаться многонациональной группировкой, состоящей преимущественно из европейских военнослужащих, в том числе, по словам источников, сотен своих военнослужащих, которые будут размещены в Украине, вдали от линии фронта.

Другим пунктом плана является так называемая поддержка со стороны США, которая будет способствовать обмену разведданными, пограничному контролю, поставкам вооружения и, возможно, противовоздушной обороне.

Европейские официальные лица ожидают, что США, как минимум, продолжат предоставлять разведданные и военную технику через европейских партнеров.