Посол Чили в Монголии вручил копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла по совместительству, Республики Чили в Монголии Пабло Аррариана и и получил копии его верительных грамот. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В начале встречи государственный секретарь Мөнхтушиг Лханаажав выразил благодарность за участие в 10-м совещании министров иностранных дел FEALAC, поздравил посла Республики Чили в Монголии со вступлением в должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития дружественных отношений между Монголией и Чили во взаимовыгодных сферах и в этих рамках расширения сотрудничества между двумя странами в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и образование.

