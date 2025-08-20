Посол Республики Парагвай в Монголии вручил копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) - 19 августа государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла по совместительству Республики Парагвай в Монголии Мигеля Анхеля Убальдино Ромеро Альвареса и получил копии его верительных грамот. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В начале встречи государственный секретарь Мөнхтушиг Лханаажав выразил благодарность за участие в 10-м совещании министров иностранных дел FEALAC, поздравил посла Республики Парагвай в Монголии со вступлением в должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях расширения и развития дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Парагваем во взаимовыгодных отраслях.

