Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый спутник Урана

CentralAsia (CA) - Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый, 29-й спутник Урана, которому было присвоено имя S/2025 U1, сообщает NASA.

«С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» группа исследователей под руководством Юго-Западного исследовательского института (SwRI) обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым увеличив известное семейство спутников планеты до 29», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что спутник был обнаружен в ходе наблюдений 2 февраля 2025 года.

Предполагается, что диаметр нового спутника составляет 10 км. Такой маленький размер, вероятно, сделал его невидимым для зонда «Вояджер-2», пролетевшего мимо Урана в 1986 году, добавили в NASA.

Новый спутник расположен примерно в 56 тыс. км от центра Урана и вращается в экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка. «Его почти круговая орбита позволяет предположить, что он, возможно, сформировался недалеко от своего нынешнего местоположения», — рассказала ведущий специалист SwRI Мариаме Эль Мутамид.

Первые два спутника Урана — Титанию и Оберон — открыл английский астроном Уильям Гершель в 1787 году. 28-й спутник — S/2023 U1 — был открыт в ноябре 2023 года в обсерватории Лас-Кампанас в Чили.