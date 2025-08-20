Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - С 21 по 23 августа под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, в северных регионах – сильные дожди, возможен град, сообщает «Казгидромет».

Однако к 23 августа на запад и северо-запад республики сместится отрог западного антициклона – осадки прекратятся.

Также по стране ожидаются усиление ветра, на севере ночью и утром – туман.

На севере синоптики прогнозируют понижение температуры ночью до +8+15°C, днем до +20+25°C, в центре ночью до +9+18°C, днем до +18+30°C, на востоке ночью до +7+18°C, днем до +19+27°C. На западе температура повысится ночью до +15+23°C, днем до +30+37°C, на северо-западе ночью до +8+16°C, днем до +25+33°C. В южных регионах ночью +13+22°C, днем постепенно температура понизится до +27+35°C, на юго-востоке ночью +10+22°C, днем понижение до +20+32°C.

