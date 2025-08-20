экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Kan: Глава Минобороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил проведение операции по захвату города Газа, сообщает местная гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, операция называется «Колесницы Гидеона 2». В рамках нее власти планируют мобилизацию резервистов.

«С завершением операции Газа изменит свой облик и уже не будет прежней»,— прокомментировал израильский министр.

7 августа военно-политический кабинет Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил план расширения сухопутной операции в секторе Газа. Это стало ответом на отказ ХАМАС от переговоров по освобождению израильских заложников. Израиль также хочет переселить палестинцев из Газы. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com