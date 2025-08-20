Kan: Глава Минобороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил проведение операции по захвату города Газа, сообщает местная гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, операция называется «Колесницы Гидеона 2». В рамках нее власти планируют мобилизацию резервистов.

«С завершением операции Газа изменит свой облик и уже не будет прежней»,— прокомментировал израильский министр.

7 августа военно-политический кабинет Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил план расширения сухопутной операции в секторе Газа. Это стало ответом на отказ ХАМАС от переговоров по освобождению израильских заложников. Израиль также хочет переселить палестинцев из Газы.