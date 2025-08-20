экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Повышение температуры ожидается в Узбекистане в течение недели

CentralAsia (UZ) -  До конца рабочей недели по Узбекистану сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха будет медленно повышаться и во второй половине недели будет в пределах +34…+37 градусов, по югу до +40 градусов.

Ветер 7−12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 м/с с пыльным поземком.

В Ташкенте будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

19−22 августа температура постепенно повысится до +35…+37 градусов. Ночью ожидается +17…+20 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com