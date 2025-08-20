Повышение температуры ожидается в Узбекистане в течение недели

CentralAsia (UZ) - До конца рабочей недели по Узбекистану сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха будет медленно повышаться и во второй половине недели будет в пределах +34…+37 градусов, по югу до +40 градусов.

Ветер 7−12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 м/с с пыльным поземком.

В Ташкенте будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

19−22 августа температура постепенно повысится до +35…+37 градусов. Ночью ожидается +17…+20 градусов.