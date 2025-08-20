Солнце выбросило в космос один из крупнейших протуберанцев

CentralAsia (CA) - С Солнца выброшен в космос один из крупнейших за последние годы протуберанцев, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По данным ученых, структура достигала размеров, превышающих диаметр самой звезды – около 1,5 млн км. Первые признаки дестабилизации появились около 7:00 мск, а к 10:00 плазма полностью оторвалась от Солнца.

«В течение ближайших пары часов в этом месте на поверхность Солнца еще будет падать «огненный» дождь из не сумевших преодолеть гравитацию остатков горячего вещества», – говорится в сообщении.

Основная часть выброса ушла в космос и в дальнейшем перемешается с межзвездным газом Галактики. По предварительным данным, плазма направилась в сторону от Земли.

Протуберанцы из-за огромных размеров и массы считаются одними из наиболее опасных явлений космической погоды, однако вероятность их прямого попадания в Землю невелика. Последний раз крупный протуберанец достиг планеты 1 июня, вызвав почти трехдневную магнитную бурю.