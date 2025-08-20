Редакция Азаттык, подавшая иск против МИД Казахстана из-за отказа в аккредитации журналистов, проиграла суд

CentralAsia (KZ) - Суд в Астане отказал казахстанскому представительству «Радио Свобода» в удовлетворении иска к МИД, сообщает «Радио Азаттык».

Средство массовой информации не согласилось с отказом внешнеполитического ведомства аккредитовать нескольких его журналистов. По закону иностранные СМИ и журналисты не вправе работать в Казахстане без аккредитации.

Редакция указала, что получившие отказ в аккредитации сотрудники – казахстанские граждане. Однако суд парировал, что любое физическое лицо, состоящее в договорных отношениях с иностранным СМИ, признаётся иностранным журналистом.

Также редакция заявила, что вовремя подавала заявления на аккредитацию сотрудников, но, по её утверждению, в МИДе вопрос затянули. Представитель ведомства в суде пояснила, что указанные журналисты занимались профессиональной деятельностью, пока их заявления ещё рассматривали.

«Пришли к выводу, что решение министерства является правомерным», – озвучили вердикт в судебном органе.

