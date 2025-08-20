экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп приказал покрасить в черный цвет стену на границе с Мексикой

CentralAsia (CA) -  Президент Дональд Трамп хочет, чтобы стена на границе с Мексикой была выкрашена в черный цвет, чтобы на нее было труднее подниматься. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на пресс-конференции, передает The Hill.

Кристи Ноэм сообщила, что рабочие уже начали красить участок стены. Она добавила, что распоряжение поступило от Трампа. По мнению президента США, черная краска отобьет у мигрантов желание взбираться на стену, потому что она будет очень горячей. «Мы собираемся покрасить всю пограничную стену в черный цвет», — заявила Ноэм журналистам. А также сама окрасила участок стены в черный. Об этом сообщает Bloomberg.

Визит Ноэм состоялся на фоне уменьшения числа арестов на южной границе США из-за ужесточения мер контроля. Уолтер Слосар, временно исполняющий обязанности начальника патрульной службы в секторе Эль-Пасо, охватывающем западную часть Техаса и весь Нью-Мексико, заявил, что сейчас пограничники арестовывают в среднем 41 человека. Год назад среднее количество арестов составляло около 400 человек в день, а в 2023 году — около 2300.

Газета The Hill сообщила, что Трамп хотел покрасить стену на границе в черный цвет еще в свой первый срок.

