экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом на Аляске
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил Кремль.

Российский президент в том числе дал оценки встречи с Трампом на Аляске.

Лидеры также обсудили развитие ситуации вокруг Украины. Путин отметил оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле. Кроме того, президенты затронули вопросы двусторонней повестки, в том числе развитие торгово-инвестиционных связей.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com