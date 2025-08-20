Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом на Аляске

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил Кремль.

Российский президент в том числе дал оценки встречи с Трампом на Аляске.

Лидеры также обсудили развитие ситуации вокруг Украины. Путин отметил оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле. Кроме того, президенты затронули вопросы двусторонней повестки, в том числе развитие торгово-инвестиционных связей.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.