Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом на Аляске
- Азия и мир, политика
- 17:18, 20 августа 2025
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил Кремль.
Российский президент в том числе дал оценки встречи с Трампом на Аляске.
Лидеры также обсудили развитие ситуации вокруг Украины. Путин отметил оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле. Кроме того, президенты затронули вопросы двусторонней повестки, в том числе развитие торгово-инвестиционных связей.
В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
