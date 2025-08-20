экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В США не будут пускать мигрантов с «антиамериканскими» взглядами

CentralAsia (CA) -  Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) обновила список требований для кандидатов на получение вида на жительство, гражданства или права на въезд в страну. Теперь всех приезжающих будут проверять на наличие «антиамериканских» взглядов и поступков.

USCIS теперь будет рассматривать как «крайне негативный фактор» при рассмотрении заявок на въезд в страну продвижение или поддержку «антиамериканских» и антисемитских взглядов и уж тем более какие-либо связи с антисемитскими террористическими организациями. При этом, что именно является «антиамериканскими взглядами», ведомство в документе не уточняет. А как отмечает The Wall Street Journal, нововведения очень похожи на нормы времен Холодной войны, когда въезд в страну был запрещен, в частности, членам коммунистических партий.

Помимо нововведений к отрицательным факторам традиционно относятся тяжкие преступления, злоупотребление наркотиками, вождение в нетрезвом виде и систематические нарушения правил дорожного движения. А положительными факторами считаются наличие высшего образования, опыта стабильной работы, уход за членами семьи и участие в общественной жизни.

