Монголия завоевала 18 медалей на международных соревнованиях «Robot Challenge» по робототехнике

Монгольские спортсмены добились выдающихся результатов на международных соревнованиях по робототехнике «Robot Challenge», проходивших в Пекине (Китайская Народная Республика) с 15 по 19 августа 2025 года, завоевав шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

В турнире приняла участие сборная Монголии, состоящая из более чем 100 участников, включая Ассоциацию развития робототехники Монголии, школу «Шинэ Эрин» (New Era), школу «Монгол Тэмуулэл», школу № 44 города Улан-Батора, школу «Орхон Эмпати» и школу № 2 сомона Ханбогд аймака Өмнөговь. Вместе команда завоевала 18 медалей, с гордостью подняв репутацию Монголии на мировой арене.

В соревнованиях приняли участие 5000 спортсменов из 42 стран. Участвуя в соревнованиях уже в пятый раз с 2018 года, сборная Монголии одержала четвёртую победу в категории «Робот-регби», подтвердив свой неизменный успех.

Международные соревнования по робототехнике, впервые прошедшие в Австрии в 2004 году, а затем, с 2017 года, проводимые в Китае, с годами неуклонно расширялись. Сегодня они являются одним из крупнейших в мире мероприятий по робототехнике с использованием искусственного интеллекта, привлекая участников из 82 стран.

