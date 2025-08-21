Российские спортсмены с потенциалом на олимпийский успех теперь имеют возможность стать гражданами Монголии

CentralAsia (MNG) -

Поправки к Закону о гражданстве позволяют иностранным спортсменам, имеющим потенциал для достижения успехов в олимпийских видах спорта, стать гражданами Монголии

Статья 9, раздел 3 Закона о гражданстве гласит: «Президент Монголии может предоставить гражданство Монголии иностранному гражданину, который оказал Монголии выдающиеся заслуги или приобрел профессию или квалификацию, особенно востребованные в Монголии, или добился или может добиться исключительных достижений в любой области науки, независимо от условий, указанных в пункте 1, пункте 1.2 настоящей статьи».

В новой поправке указано, что Положение также включает новое положение о том, что Президент Монголии может предоставить монгольское гражданство иностранным гражданам, добившимся или способным достичь исключительных успехов в видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр, независимо от условий, указанных в законе, а также включает новые правовые нормы предоставления монгольского гражданства иностранным спортсменам, имеющим потенциал для достижения исключительных успехов на мировом уровне.

Это создает возможность для известных международных спортсменов участвовать в олимпийских, континентальных и мировых соревнованиях, представляя Монголию, а для отечественных спортсменов — делиться своими знаниями, навыками и опытом.

Кроме того, действующие в Монголии законы и документы по политике развития, политика и деятельность Президента Монголии, а также меры, принимаемые Правительством в отношении физического воспитания и спорта, имеют общую цель — развитие массового физического воспитания и национальных видов спорта в Монголии, а также вывод кадрового потенциала в спорте на новый уровень, поддержку движения олимпизма, особенно поддержку видов спорта, включенных в олимпийскую программу.

В этой связи принят Закон «О внесении изменений в Закон «О трудовой миграции», регламентирующий освобождение работодателей, привлекающих иностранных врачей, научных работников, преподавателей и тренеров для работы по контракту в организациях образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта, от уплаты сбора за трудовое участие.

