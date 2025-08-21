В Улан-Баторе в период с 2020 по 2024 год построено и открыто 114 детсадов и 45 школьных зданий

В 2025 году начато строительство 139 школ и детсадов.

В рамках подготовки к 2025-2026 учебному году в столице началось строительство 139 школ и детских садов. 58 из них возводятся за счет средств столичного и районного бюджета.

На сегодняшний день функционируют 15 школ и детских садов. В этом году запланировано открытие ещё 20 школ и детских садов, а также проводится реконструкция 177 школ, детских садов и больниц. Подготовка к зиме, включая ремонт классных комнат в школах и детских садах, коммунальных услуг и отопления, уже завершена на 82%.

В Улан-Баторе в период с 2020 по 2024 год было построено и открыто 114 детских садов и 45 школьных зданий. В этом году были приняты особые меры по восстановлению 30 объектов (11 детских садов, 16 школ, 3 начальных школы и комплексы детских садов), строительство которых не было завершено в установленные сроки в предыдущие годы.

Из девяти введенных в эксплуатацию зданий четыре получили дополнительное финансирование, строительство четырех ведется ускоренными темпами, шести требуется дополнительное финансирование, у одного есть земельные вопросы, а шесть решаются в суде.

В этом году в столичных общеобразовательных школах будут работать 296 детских автобусов. Каждые полгода детские автобусы проходят технический осмотр и диагностику.

