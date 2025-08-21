Всего к зиме будет подготовлено около 57.68 млн голов скота

CentralAsia (MNG) -

В настоящее время на пастбищах содержится 77.68 млн голов скота.

По данным окончательной переписи скота 2024 года, по всей стране насчитывалось 57.6 млн голов скота, а с учетом 20.08 млн новорожденных животных, выращенных в 2025 году, в настоящее время на пастбищах содержится 77.68 млн голов скота.

В 2024 году, как показали результаты переписи, поголовье скота, без учёта верблюдов, сократилось. В частности, общее поголовье лошадей составило 4.7 млн голов, коров – 5.1 млн голов, овец – 24.5 млн голов, коз – 22.9 млн голов, а поголовье верблюдов, наоборот, составило 480.6 тыс. голов, увеличившись на 1.4%.

Из них 7 миллионов голов скота будет продано для внутреннего потребления и 13 миллионов — на экспорт, соответствующее предложение поступило из аймаков и региональных органов в 2025 году, а в общей сложности около 57.68 миллионов голов будут подготовлены к зиме.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения