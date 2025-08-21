Пятый культурно-стратегический форум «Корейский полуостров и Север» успешно прошел в Госуниверситете Монголии

Пятая ежегодная конференция Культурно-стратегического форума «Корейский полуостров и Север», ежегодно организуемая Агентством стратегических исследовательских проектов Университета международных исследований Хангук, Республика Корея, успешно завершилась 4-5 августа 2025 года в «Академическом зале» штаб-квартиры Государственного университета Монголии под лозунгом «Walking Together in Mongolia 2025» и темой «Навстречу новой эре: стремление к транснациональному единству в условиях конкуренции великих держав в эпоху Трампа 2.0».

Научный форум был совместно организован монгольской стороной Государственного университета Монголии и Институтом международных исследований Академии наук. В ходе форума обсуждались вопросы региональной геополитики, мира и развития, а также современные тенденции двусторонних отношений на академическом уровне. Программа форума включала четыре сессии: «Укрепление единства посредством транснационального сотрудничества», «Энергетика, миростроительство и устойчивое развитие» и «35 лет монголо-корейских отношений».

На конференции свои доклады представили 15 ученых и исследователей из Монголии, Республики Корея, США, Японии, Казахстана и Италии, и такое же количество исследователей выступили в качестве экспертов, обсуждая такие вопросы, как региональная безопасность, стратегическая конкуренция, энергетический переход и институционализация сотрудничества.

Во второй день форума состоялась церемония подписания «Меморандума о сотрудничестве» между Центром международных региональных исследований Университета международных исследований Ханкук, Национальным агентством стратегических исследовательских проектов HK+ и Государственным университетом Монголии.

