Академическое мероприятие «KYUDAI NOW in Ulaanbaatar, Mongolia» пройдет во второй раз в сентябре

Академическое мероприятие Университета Кюсю «KYUDAI NOW in Ulaanbaatar, Mongolia» состоится 9 сентября.

Мероприятие пройдет в зале «Соёмбо» отеля Best Western Premier Tuushin Hotel по адресу: ул. Премьер-министра Амара, 15, Улан-Батор, Монголия.

Старший вице-президент Университета Кюсю, профессор Ивата Кэндзи, откроет мероприятие и выступит с речью.

Ученые из Университета Кюсю, такие как профессор Токумото Минору «Проблемы коммерческого права в Японии», профессор Накаяма Дзиро «Обзор азиатского кишечного микробиома: связь между питанием и здоровьем», доцент Лхагвасурэн Баттувшин «Проблемы COVID: выводы из исследований населения и животных» и профессор Хикита Наоко «Здоровье беременных женщин в Монголии», выступят с докладами по вышеуказанным темам.

Также доцент г-жа Ёо Санбин, доцент Хонда Хироюки, доцент г-н Брайн Кэндзи Иваха и доктор Батбаяр Сарангэрэл выступят с докладами по следующим темам: «Экологические и социально-экономические последствия расширения железнодорожной сети», «На пути к передовому управлению гражданской инфраструктурой: интеграция ИИ, цифровых двойников и интеллектуальных датчиков», «Проблемы распознавания временных рядов» и «Послание от выпускников».

В конце мероприятия с заключительной речью выступит вице-президент Университета Кюсю, профессор Симидзу Судзи.

Целью KYUDAI NOW является распространение информации об исследовательских достижениях и деятельности университета среди широкой аудитории, включая зарубежных выпускников Университета Кюсю, жителей Фукуоки и Японии, а также местных преподавателей, представителей бизнеса, государственных служащих и широкой общественности, а также расширение социальных связей. С момента своего основания в 2022 учебном году конференция проводилась в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Бангладеш и Малайзии, а в Монголии она проводилась уже во второй раз.

Татар С.Майдар

