Монгольские ученики начальной школы с этого года будут изучать английский язык

Обучение учащихся начальной школы будет проходить по учебнику Rise and Shine in English PUPILS BOOK 1.

Начиная с этого учебного года, 135 000 учащихся 3–4 классов в 668 государственных общеобразовательных школах будут обязаны изучать английский язык по два часа в неделю.

В этом контексте 20 августа началась подготовка учителей английского языка начальных школ с целью совершенствования их профессиональных навыков и методик преподавания. В этом двухдневном тренинге, организованном совместно Главным департаментом образования и IEDC Pearson Partner Mongolia, принимают участие 89 преподавателей и 21 специалист по английскому языку из Департамента образования. 25–27 августа они организуют тренинг для учителей английского языка из аймака и столицы.

При этом преподаватели и эксперты получат полное представление об особенностях, структуре, содержании, учебниках и вспомогательных материалах комплексной учебной программы 3-го и 4-го классов, а также приобретут навыки эффективного использования электронных учебных платформ и цифрового контента на уроках, управления классом, обеспечения постоянного участия учащихся, оценки успеваемости учащихся и использования методов оценки на основе программ.

Rise and Shine

Программа учебника Rise and Shine помогает каждому ребенку раскрыть свой потенциал и проявить себя.

Встроенные учебные цели GSE позволяют учителям отслеживать, планировать и оценивать прогресс каждого ученика.

Понятные для детей графики отображают индивидуальный образовательный путь каждого ученика, способствуя развитию самостоятельности и ответственности.

Благодаря строгому подходу к формирующему оцениванию каждый урок разработан таким образом, чтобы помочь каждому ребёнку достичь своих учебных целей.

Увлекательные истории и материалы, основанные на реальных событиях, создают мир, который юные ученики могут соотнести со своей жизнью. Чётко структурированные задания развивают будущие навыки, такие как сотрудничество и командная работа, коммуникация, критическое и творческое мышление, а также самоорганизация.

Уникальное сочетание печатных и цифровых компонентов Rise and Shine разработано для использования в инклюзивных классах. Поддержка индивидуальных образовательных потребностей обеспечивает учащимся уверенность в себе и достижение наилучших результатов, готовя их к тому, чтобы стать гражданами мира будущего.

