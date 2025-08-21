Армия Израиля начала наступление на город Газа

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на Газу. Об этом сообщил представитель армии генерал Эффи Дефрин, заявив, что израильские силы уже контролируют окраины города, передает The Jerusalem Post.

По данным офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция должна быть завершена в кратчайшие сроки с целью ликвидации последних опорных пунктов ХАМАС. Глава Минобороны Исраэль Кац сообщил, что операция получила название «Колесницы Гидеона-2».

Нетаньяху также поручил призвать на военную службу около 80 тыс. человек до конца августа.

ХАМАС призвал посредников оказать максимальное давление на Израиль, чтобы заставить его прекратить военную операцию по захвату сектора Газа. Заявление было опубликовано в Telegram-канале движения.

В ХАМАС подчеркнули, что решение израильского руководства начать операцию демонстрирует его «пренебрежение ко всем усилиям, приложенным посредниками» в рамках переговоров о прекращении огня. Ответственность движение возлагает не только на Израиль, но и на США.

Наступление началось на следующий день после того, как палестинское движение ХАМАС согласилось с новым планом прекращения огня, предложенным Египтом и Катаром. Со своей стороны, офис премьер-министра Израиля утвердил «пять ключевых принципов» для завершения конфликта, среди которых полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников и демилитаризация сектора Газа.