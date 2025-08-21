Вице-президент Вэнс: США получили детали позиций РФ и Украины на переговорах

CentralAsia (CA) - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты получили детали переговорных позиций России и Украины и сейчас работают над ними. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца»,— сказал он.

По его словам, Украина хочет получить гарантии того, что Россия больше не вторгнется на ее территорию, а Россия, в свою очередь, добивается территорий, большая часть которых уже занята военнослужащими РФ.

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным 15 августа в Анкоридже на Аляске, главной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине. С президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп встретился в Белом доме 18 августа. После переговоров тет-а-тет президенты встретились с европейскими лидерами.