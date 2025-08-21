Власти Казахстана опровергли слухи о запрете WhatsApp и Telegram в стране

CentralAsia (KZ) - Распространяемая информация о запрете на использование зарубежных мессенджеров в Казахстане не соответствует действительности, сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ведомстве уточнили, что речь идёт только о внедрении казахстанского сервиса Aitu для служебной переписки в госорганах и квазигоссекторе.

По данным ведомства, для граждан использование WhatsApp, Telegram и других зарубежных приложений остаётся свободным.

«Aitu станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами. Aitu не заменяет и не «мешает» зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищённый канал для рабочих процессов в государственном секторе», – пишет ведомство.

11 августа этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта поручил правительству проработать перевод всех коммуникаций, содержащих персональные данные граждан, на национальный мессенджер Aitu.

На следующий день, 12 августа, все госорганы обязали перейти на отечественный мессенджер Aitu.

В России с 13 августа Роскомнадзор ограничил голосовые звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp.

