США ввели новые санкции против четырех членов МУС

Здание Международного уголовного суда в Гааге

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты ввели санкции против четырех представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил Государственный департамент США.

Под рестрикции попали двое судей и два заместителя прокурора МУС. Как уточняет Госдеп, один из судей оказался в санкционном списке за то, что допустил расследование в отношении американского военного персонала по факту возможных преступлений в Афганистане. Трое других фигурантов — за участие в выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта.

Санкции предусматривают блокировку всех активов этих лиц на территории США и запрет американским гражданам и компаниям на проведение любых операций с их зарубежным имуществом или оказание им услуг. В Вашингтоне объяснили свое решение тем, что «усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны его гражданства» рассматриваются как «злонамеренные действия».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил госсекретаря США Марко Рубио за принятое решение. «Это решительный шаг против лживой кампании по дискредитации Государства Израиль и Вооруженных сил Израиля, а также в защиту правды и справедливости», — говорится в сообщении пресс-службы премьера, опубликованном на платформе Х.

Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта в ноябре 2024 года. Им вменяются «военные преступления и преступления против человечности», совершенные в ходе израильской военной операции против ХАМАС в секторе Газа с октября 2023-го по май 2024 года. После этого тогдашний глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что все страны ЕС обязаны исполнять ордера. Однако в апреле 2025 года Нетаньяху беспрепятственно посетил Венгрию. Вскоре венгерские власти официально заявили о выходе из МУС.

Ранее, в марте 2023 года, МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.