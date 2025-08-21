В Улан-Баторе началась 10-я встреча министров МИД Форума сотрудничества стран Восточной Азии и Латинской Америки (ФЕАЛАК)

CentralAsia (MNG) - На этой встрече, которая проходит в рамках 25-летия форума, страны-участницы проведут дискуссии на тему «25 лет и далее: видение сотрудничества в Восточной Азии и Латинской Америке» и по итогам примут «Улан-Баторскую декларацию». Об этом сообщили в МИД Монголии

Встреча пройдет 20–22 августа, а вчера Совет директоров Фонда FEALAC, а также политические, культурно-экономические и культурно-гуманитарные рабочие группы провели отдельные заседания.

Форум, в котором принимают участие 16 стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона и 20 стран Латинской Америки, с 2025 по 2027 год проходит под совместным председательством Монголии и Доминиканской Республики от имени региона, и это первая встреча министров иностранных дел с 2019 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения