В Узбекистане введут налоговую амнистию и дополнительные льготы для бизнеса

CentralAsia (UZ) - До 1 ноября узбекским предпринимателям предоставляется налоговая амнистия. То есть при наличии ошибок в отчетности им дается время до указанной даты на исправление всех погрешностей без применения штрафа. Об этом на встрече с бизнесменами рассказал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает его пресс-служба.

Актуальность нововведения глава республики объяснил тем, что на данный момент ошибки выявлены в документах более чем 20 тысяч предпринимателей. Из-за чего в совокупности они должны выплатить взыскания в размере 16 трлн сумов ($1,2 млрд). Плюс штрафы негативно отразятся на «послужном списке» бизнесменов.

«Поэтому мы объявляем своего рода амнистию. Наказания по этим проверкам применяться не будут. Вместо этого до 1 ноября предпринимателям дается возможность добровольно исправить ошибки. С этого момента бизнес начнет вести свой рейтинг как бы с чистого листа», — заявил Мирзиёев.

Еще одной реформой является то, что с 2026 года налоговые отчеты будут составлять сами сотрудники фискальных органов. Речь идет о земельном, имущественном, социальном и подоходном налогах. Госслужащие будут формировать соответствующие декларации бесплатно, а затем предпринимателям предоставят пять дней на проверку указанных в документации данных и при необходимости внесение корректировок.

Вместе с тем с 1 ноября отменяется система штрафов за каждый просроченный налоговый отчет. Будет назначаться единое денежное взыскание, причем для малого и среднего бизнеса размер санкций уменьшится втрое.

Как сказал глава государства, многие предприниматели, перешедшие с оборотного налога на уплату налога на добавленную стоимость (НДС), считают, что это усложнит расчеты, потребует прибегнуть к услугам бухгалтера и увеличит расходы.

Поэтому для таких бизнесменов вводятся дополнительные льготы:

освобождение от уплаты налога на прибыль сроком на один год;

освобождение от штрафов за ошибки в отчетности в течение года;

возможность до шести месяцев не облагать фискальными сборами бухгалтеров с зарплатой до 5 млн сумов ($400).

Кроме того, упрощен порядок авансовых платежей по налогу на прибыль. Если сейчас данные отчисления обязаны делать компании с оборотом от 10 млрд сумов (около $800 тысяч), то отныне порядок распространяется на предприятия с выручкой свыше 20 млрд сумов (почти $1,6 млн) в год. Благодаря нововведению около 14 тысяч бизнесменов суммарно сохранят в качестве дополнительных оборотных средств порядка 1 трлн сумов ($80 млн).

Президент объявил об устранении ряда бюрократических барьеров. Он напомнил, что за последние годы для предпринимателей отменили требования по 120 разрешительным документам, столько же перевели в электронный формат. Только в 2024-м упразднение 16 видов лицензий позволило бизнесу сэкономить 350 млрд сумов ($28 млн).

В 2026 году власти планируют отменить действие еще 10 видов разрешительных документов. В частности, по уведомительному порядку будут работать аудиторы, ремесленники в сфере туризма, предприятия по техническому осмотру транспорта.

Также, начиная с нового года, внедряется процедура «Бизнес за 15 минут». На этапе регистрации компании предприниматели автоматически будут получать электронную цифровую подпись, банковский счет, по желанию они смогут в режиме онлайн оформить договор аренды и поставить на учет в налоговые органы кассовый аппарат. В итоге, если сейчас на все это уходит до одной недели, то после введения новой системы данный срок сократится до 15 минут.