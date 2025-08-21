В Испании две недели продолжаются лесные пожары, задержаны 37 человек

CentralAsia (CA) - Лесные пожары, бушующие в Испании с 7 августа, пока не потушили. Число жертв из-за пожара в стране увеличилось до четырёх. За предполагаемую причастность к лесным пожарам задержали 37 человек, сообщает Euronews.

Самая сложная ситуация в автономии Галисия, там выгорело около 155 000 га. Это самый большой показатель с 2006 года. Всего, по данным службы мониторинга окружающей среды, августовские пожары уничтожили более 350 000 га в стране.

Жители Кастилии и Леона требуют передать борьбу с пожарами в ведение центральных властей.

Сейчас тушить продолжают 21 очаг возгорания. На помощь пожарным на севере Испании прибыли немецкие коллеги.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил этот регион, заявив, что причиной 16-дневной жары и вызванных ею пожаров стало изменение климата.