Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетами и дронами, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Россия в ночь на 21 августа нанесла массированный ракетно-дроновый удар по западным регионам Украины. Дроны атаковали город Мукачево в Закарпатье, Львов и Луцк. В результате удара во Львове один человек погиб, в Мукачево ранения получили 15 жителей.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что массированный удар по Украине в ночь на четверг был нанесен при помощи 614 дронов и ракет.

Ночью Россия также нанесла как минимум четыре аэробаллистических удара «Кинжалами» по Ровненской области, мониторинговые каналы сообщали об ударе по городу Дубно.

После 4 утра в Украину залетели запущенные с моря крылатые ракеты «Калибр» и запущенные с Ту-95МС крылатые ракеты Х-101.

Закарпатье раньше довольно редко оказывалось под ударами России, а на этот раз, кроме ракет, этот регион атаковали и беспилотники.

В результате атаки российских дронов по городу Мукачево в Закарпатской области Украины пострадали 15 человек, сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил глава областной военной администрации Мирослав Билецкий, удар крылатыми ракетами был нанесен по одному из предприятий города, в результате чего были разрушены складские помещения и начался пожар.

«Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам», — написал в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

Судя по фотографиям с места удара по городу Мукачево, от российских ракет пострадал завод американской компании «Flex-Украина», сообщают украинские СМИ.

Агентство «Интерфакс-Украина» отмечает, что завод принадлежит фирме Flextronics — «одному из мировых лидеров по контрактному производству электроники и дизайна». Эти же сведения подтверждают корреспонденты Украинской службы «Би-би-си».

Во Львове в результате ракетного удара погиб один человек.

«По предварительной информации, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатых ракет во Львове один человек погиб, двое травмированы», — написал глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Власти Львовской области также сообщили о пострадавших в результате российских атак.

«Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку — шахеды и ракеты. Предварительно [есть] пострадавшие», — сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, взрывной волной повреждены крыши и окна десятков жилых домов. Из-за ракетного удара и атак дронов в городе вспыхнули пожары.

«Повреждены десятки домов. Все профильные службы работают на местах», — добавил Козицкий.

По данным главы города, в Львове утром 21 августа прогремело три взрыва.

Около 4:30 утра один из дронов взорвался недалеко от центра Львова, передает корреспондент Украинской службы «Би-би-си».

Об атаке на Луцк, по меньшей мере, четырьмя дронами ночью сообщил мэр города Игорь Полищук.

Власти Киева о попадании пока не сообщали, только указывали на работу ПВО в городе.