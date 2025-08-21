В Узбекистане еще одного мужчину осудили за участие в военных действиях на стороне России

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Бекабадский районный суд Ташкентской области Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя А.А. к шести годам лишения свободы за участие в военных действиях. Мужчину признали виновным по статье о наемничестве, сообщает UzNews.uz.

Согласно материалам суда, в 2024 году узбекистанец отправился в Россию на заработки. Он устроился рабочим на стройке и трудился там до февраля текущего года. Затем его задержала полиция, обнаружив, что патент мигранта просрочен. По словам обвиняемого, силовики угрожали ему арестом, но предложили вместо тюрьмы подписать контракт с Министерством обороны РФ.

22 февраля узбекистанец поступил на службу в российскую армию. На суде он рассказал, что в течение 10 дней находился на учениях, после чего его отправили в зону боевых действий. Там во время обстрела иностранец потерял личные вещи и документы.

Через несколько дней после этого по состоянию здоровья наемника перевели в госпиталь, предоставив 30 дней отпуска. Воспользовавшись возможностью, А.А. обратился в посольство Узбекистана в Москве с просьбой помочь ему вернуться на родину. Дипломаты пошли соотечественнику навстречу. По прибытии домой мигрант был задержан и предстал перед судом.

В ходе процесса фигурант дела частично признал вину, заявив, что вынужденно отправился в зону вооруженного конфликта после давления и угроз полиции. Тем не менее суд признал А.А. виновным по статье 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана и назначил гражданину шесть лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

О подобных делах в Узбекистане сообщалось и раньше. Причем, несмотря на то, что согласно УК республики, за наемничество предусмотрено тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет, часто суды учитывают смягчающие обстоятельства и назначают виновным наказание, не связанное с лишением свободы.