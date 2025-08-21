Минобороны России отчиталось о ночном ударе по Украине

CentralAsia (CA) - Минобороны России опубликовало заявление о ночном ударе по Украине.

По данным ведомства, российские войска в ночь на 21 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Атакованы предприятия военно-промышленного комплекса и обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Уточняется, что российская авиация, ракетные войска, дроны и артиллерия поразили места производства, хранения и запуска беспилотников и временные базы ВСУ в 153 районах. Средства ПВО, по информации ведомства, сбили 294 беспилотника и четыре управляемые авиационные бомбы.

Также в ведомстве заявили о взятии Александро-Шультино в ДНР. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг». Село Александро-Шультино расположено примерно в 40 км к северу от Донецка. По данным украинских властей, на начало 2025 года там проживали два человека.

Ранее Воздушные силы ВСУ заявляли, что Россия атаковала Украину при помощи 614 дронов и ракет.

При этом, по сведениям украинских военных, 546 дронов было сбито и подавлено, а попадания ракет и ударных беспилотников зафиксированы на 11 локациях, еще на трех — падение обломков.

По сведениям властей Закарпатья, в Мукачево ракеты «Калибр» попали в американский завод по производству электроники.