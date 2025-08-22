Leading Hotels of the World добавляет в портфолио 10 новых объектов, один из которых из Монголии

Ayan Zalaat Hotel & Spa

CentralAsia (MNG) -

Более масштабное расширение сети укрепляет присутствие LHW в Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, при этом к сети присоединяются как новые, так и исторические отели.

Ассоциация Leading Hotels of the World (LHW) с радостью объявляет о присоединении десяти новых отелей к своему портфолио. К этой коллекции независимых отелей, отличающейся высоким уровнем требовательности, присоединяются как недавно открывшиеся, так и давно зарекомендовавшие себя отели, расположенные в одних из самых востребованных и динамично развивающихся регионов мира. Благодаря этим тщательно подобранным пополнениям, Leading Hotels открывает свой первый отель в Монголии, расширяет свою коллекцию отелей в странах Карибского бассейна, включив в нее Сент-Люсию, и творчески расширяет портфолио в Америке, Азии и Европе. От игривых загородных поместий до залитых солнцем райских уголков, The Leading Hotels of the World продолжает вдохновлять любознательных путешественников и стремится воплощать в себе лучшие образцы роскошного гостеприимства.

«Мы гордимся расширением нашего глобального присутствия с этими десятью выдающимися новыми участниками, которые укрепляют портфолио The Leading Hotels of the World на ключевых рынках по всему миру», — отметил Дениз Омургонулсен, вице-президент по работе с клиентами The Leading Hotels of the World. «От дебюта в Сент-Люсии и Монголии до расширения нашего присутствия в таких знаковых местах, как Нью-Йорк, Милан, Сен-Тропе и Доломитовые Альпы, каждое новое открытие позволяет нам лучше обслуживать взыскательных путешественников, предоставляя им новые возможности для знакомства с самыми интересными местами мира. Эти отели — больше, чем просто красивые места. Они — культурные достопримечательности, предлагающие аутентичную связь, исключительный дизайн и уникальный опыт для гостей. Вместе они олицетворяют независимый дух, местный колорит и индивидуальный подход к обслуживанию, которые определяют LHW уже почти столетие», —сказал Дениз Омургонулсен.

Windjammer Landing Resort & Residences (Кастри, Сент-Люсия) Hotel Chelsea (Нью-Йорк) El Encanto Santa Barbara (Санта-Барбара, Калифорния) ANCORA CORTINA (Кортина-д’Ампеццо, Италия) Palazzo Cordusio Meliá Hotels International (Милан, Италия) Beaverbrook (Суррей-Хиллз, Великобритания) Arev Collection (Сен-Тропе, Франция) Giza Palace Hotel & Spa (Гиза, Египет) Pearl Gallery Hotel (Гуйян, Китай) Ayan Zalaat Hotel & Spa (Улан-Батор, Монголия)

Ayan Zalaat Hotel & Spa, Улан-Батор, Монголия | Открыт в 2024 году

Городской отдых, сочетающий космополитичный стиль и природные чудеса

Ayan Zalaat Hotel & Spa — это редкое место для городского отдыха, где природа и изысканность гармонично сочетаются. Расположенный на окраине заповедника Богдо-Хан-Уул, одного из старейших национальных парков мира и биосферного заповедника ЮНЕСКО, отель предлагает гостям уникальную возможность познакомиться с культурными и природными чудесами Монголии.

Всего в пяти милях от Улан-Батора находится динамичное сочетание магазинов, ресторанов и достопримечательностей столицы, а сам отель окружен тысячами акров нетронутых лесов, гармонично вписываясь в местный ландшафт. Просторные номера и люксы отеля оформлены в современном итальянском стиле, создавая для гостей роскошный и в то же время лаконичный отдых. Дополнением к этому изысканному размещению является широкий спектр удобств, включая роскошный спа-центр, обширную развлекательную программу и разнообразные рестораны, которые выведут пребывание гостей на новый уровень.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения