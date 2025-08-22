Волонтеры Корпуса мира из M34 США готовы отправиться в провинции, чтобы распространять английский язык

CentralAsia (MNG) -

Волонтеры Корпуса Мира из группы M34 успешно прошли начальную подготовку. Эта подготовка даёт им базовые знания монгольского языка, а также возможность познакомиться с жизнью и культурой Монголии.

Эти волонтеры будут преподавать английский язык в школах аймаков Дорнод, Дархан-Уул, Орхон, Архангай, Өвөрхангай, Булган и города Улан-Батора.

Выступление посла США Ричарда Буангана на церемонии приведения к присяге добровольцев Корпуса мира M34:

«Вы изучили монгольские обычаи и научились свободно говорить по-монгольски. Монголы говорят: «Пьёшь чужую воду — соблюдай их обычаи» (примерно: В чужой монастырь со своими устами не ходят). Вы не только будете работать на местных жителей, но и станете их частью. Я не могу представить себе лучшего способа проявить уважение к традициям и обычаям народа, чем жить среди него. Это одно из лучших преимуществ работы волонтером Корпуса мира и самый мощный инструмент для достижения взаимопонимания. Как вы узнали во время учёбы, вы, вероятно, обнаружили уникальную связь между Соединёнными Штатами и Монголией. Нас объединяют общие ценности и вера в индивидуальную свободу и представительную демократию, которые создают важные связи не только на государственном уровне, но и на уровне отдельных людей. Общие ценности и общие интересы создают мосты. Самый прочный мост между нашими странами — это мост, соединяющий людей. Для волонтеров Корпуса мира этот мост является необходимым компонентом, позволяющим сделать его достаточно широким, чтобы по нему могли пересечься все желающие, и долговечным. Вы все приезжаете в Монголию, чтобы жить и работать с местными жителями в течение многих лет, многих зим, в отличие от американцев, которые приезжают в Монголию на короткие периоды времени, только в летние месяцы, в гости или по делам. За время работы здесь вы сформируете тесные рабочие и личные отношения с друзьями и коллегами. Это не просто работа преподавателя, это путешествие всей вашей жизни. Ваша смелость сделать первый шаг и стать волонтером Корпуса мира демонстрирует вашу смелость и искреннее желание служить своей стране, своему соседу, в данном случае третьему соседу, и делу мира во всем мире. В лучших традициях Корпуса мира я надеюсь, что вы будете олицетворять доброту и целостность Соединённых Штатов. Надеюсь, что, обучая, делясь знаниями и строя дружеские отношения, вы покажете своим монгольским друзьям вокруг вас, что американцы — добрый, сострадательный и щедрый народ. После волонтёрской работы вы присоединитесь к тысячам волонтёров Корпуса мира, которые внесли свой вклад в развитие Монголии и жизни монголов. Их вклад помогает монголам строить демократию, укреплять общество и экономику, а также создавать светлое будущее.

Итак, волонтеры Корпуса мира, продолжайте идти по этому пути и усердно трудитесь, чтобы помочь окружающим вас людям построить светлое будущее для ваших семей, ваших общин и этой великой страны. Монголы также говорят: «Если вы цените мир, знания будут процветать». Желаю вам, находясь здесь, строить мосты мира, распространять знания через свои достижения и помогать нашим двум великим демократиям лучше понимать и ценить друг друга. От имени посольства США и американского народа я хотел бы выразить всем вам искреннюю благодарность за вашу смелость в работе на благо американо-монгольских отношений и наших двух народов» — сказал посол США Ричард Буанган.

В 1990 году по приглашению правительства Монголии была запущена программа Корпуса мира в Монголии.

Волонтеры Корпуса мира в Монголии считаются работниками общественного развития, которые активно участвуют в мероприятиях по поддержке общества.

Волонтеры работают в 21 аймаке Монголии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

