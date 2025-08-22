ТМК и Jade Gas Holdings готовятся к добыче на газовых месторождениях Монголии

CentralAsia (MNG) -

ТМК готовится к добыче из семи скважин на монгольском газовом месторождении

Компания TMK Energy завершила строительство седьмой и последней опытно-промышленной скважины на своем гигантском проекте по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV в Южно-Гобийском бассейне в Монголии.

Компания заявляет, что теперь она готова вывести все семь скважин на оптимальный уровень добычи в районе Lucky Fox к концу августа, ускоряя работу по снижению давления в пласте для обеспечения последних коммерческих притоков газа на участке опытно-промышленной добычи.

В настоящее время скважина Lucky Fox 7 (LF-07) проходит окончательную пусконаладку, и ожидается, что добыча начнется в ближайшие дни.

Компания задействовала имеющиеся на объекте ресурсы для проведения необходимого технического обслуживания соседней скважины LF-06, включая очистку скважинного насоса и удаление засыпки для предотвращения будущих перебоев при полностью разгруженном коммерческом потоке. Добыча на скважине LF-06 в настоящее время возобновлена.

Jade Gas Holdings достигла важной вехи благодаря успешной поставке газа в Монголию

Компания Jade Gas Holdings Limited успешно получила приток газа из второй эксплуатационной скважины на проекте TTCBM в Монголии, что стало важной вехой в реализации плана развития компании.

Это достижение снижает риски и способствует проектированию месторождения для будущих разработок, и вскоре ожидается выход на промышленную добычу газа. Компания продолжает реализацию коммерческих инициатив и планирует внедрить газовую электростанцию ​​после установления стабильного потока газа.

Данные, полученные с этих скважин, дополнят план разработки месторождения, что потенциально сделает проект TTCBM крупнейшим энергетическим проектом Монголии. В настоящее время ведутся обсуждения вариантов коммерческой реализации и финансирования.

Компания Jade Gas Holdings Limited работает в энергетическом секторе, специализируясь на разведке и добыче угольного газа. Компания в основном занимается разработкой проекта TTCBM в Южно-Гобийском регионе Монголии, стремясь стать значимым игроком на энергетическом рынке и планируя масштабную разработку месторождений.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения