Пакистан, Индонезия и Google подали заявки на сотрудничество по программе монгольского электронного обучения

CentralAsia (MNG) -

По данным отчета, опубликованного Всемирным экономическим форумом в 2025 году, ожидается, что к 2030 году искусственный интеллект и автоматизация проникнут в 80 процентов существующих отраслей и предприятий, что приведет к существенному изменению спроса на навыки человеческих ресурсов. В результате одним из важнейших изменений, происходящих в образовании, является повсеместное развитие системы электронного образования, поддерживающей самостоятельное обучение граждан.

Чтобы отреагировать на предстоящие изменения на рынке труда, система образования Монголии начала поэтапный переход к самостоятельному обучению с использованием технологий. Этот переход требует наличия высокоскоростного интернета, интеллектуальных устройств, электронного обучения, открытых библиотек контента, преподавателей с новыми навыками для руководства и поддержки обучения, а также обновленных учебных программ.

Внедряемая с 2023 учебного года система электронного обучения Medle является хорошей практикой в ​​этой области не только в Монголии, но и в некоторых странах мира. Предложение о совместном внедрении данного обучения в таких странах, как Пакистан и Индонезия, было внесено министерствами образования этих стран и компанией Google.

Министерство образования готовится обсудить на заседании правительства вопрос создания общеобразовательной электронной школы на базе электронного обучения Medle.

В 2024-2025 учебном году 36 941 учащийся старших классов общеобразовательных школ аймаков и сомонов приняли участие в электронном обучении Medle и изучили факультативные курсы.

Министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн отметил, что этот опыт показывает, что при соблюдении вышеуказанных условий вполне возможно успешно внедрить дистанционное обучение в индивидуальном темпе в систему общего образования.

Министерство инициировало реформу учебной программы, направленную на развитие самостоятельного обучения, навыков работы с искусственным интеллектом и технологиями у детей и подростков с раннего возраста. Обновленная программа дошкольного образования будет внедрена в 2025-2026 учебном году. Начиная с этого учебного года, пересмотренная общеобразовательная программа будет внедряться поэтапно, начиная с начальных классов.

Электронное обучение является ключевой стратегией перехода от преподавания к обучению и планируется к 2030 году поэтапно внедрять его в общеобразовательных учреждениях, средних и старших классах школ, профессионально-технического образования и высшего образования.

Medle Online School — первая в Монголии онлайн-школа, объединяющая 285 лучших учителей из 475 общеобразовательных школ по всей Монголии, в которой обучается около 40 000 учащихся и которая реализует 16 онлайн-программ по выбору.

Благодаря использованию электронных технологий при организации электронной школы в Медле удалось сэкономить инвестиции в 19 школах на 640 мест, а также ликвидировать нехватку 1718 учителей в регионе и снизить риск нехватки учителей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения