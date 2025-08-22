Выпускница программы Chevening Ариунзул будет реализовывать проект «Поддержка сельского образования»

Ариунзул Лийжуу-Очир, выпускница программы Chevening из Бристольского университета, реализует проект «Поддержка сельского образования». Проект будет финансироваться Фондом программы выпускников Chevening.

Ариунзул Лийжуу-Очир, получившая премию Chevening Awards (FCO), изучала специальные образовательные потребности и инклюзивное образование в Университете Бристоля.

Ариунзул – преданный своему делу профессионал с 10-летним опытом работы в национальных и международных неправительственных организациях, специализируясь на защите детей, образовании детей и обучении родителей. Обладая опытом в координации, мониторинге и оценке проектов, партнерских отношениях и обеспечении доступности, она успешно реализовала инициативы в пользу уязвимых детей. Обладая навыками коммуникации, она использует различные платформы для усиления голоса маргинализированных групп и выступает за инклюзивное образование и политику защиты детей.

Её степень магистра наук в области инклюзивного образования, полученная в Бристольском университете и специализирующаяся на особых потребностях и инклюзивном образовании, обеспечивает прочную академическую базу и практическое понимание научно обоснованных методов. Вооружённая этими знаниями, она эффективно работает в различных условиях, продвигает инклюзивную политику и стремится к равному доступу к образованию для всех детей.

Увлечённая идеей создания инклюзивной среды для процветания каждого ребёнка, она верит в преобразующую силу образования и совместных усилий.

