Монголка завоевала бронзу на чемпионате мира, обыграв украинку

CentralAsia (MNG) -  

20-летняя ОДЗАЯА Эрдэнэбат завоевала бронзовую медаль в весовой категории 68 кг по женской борьбе на чемпионате мира среди девушек до 20 лет, который прошел в Самокове, Республика Болгария.

Одзаяа выиграла у Сон Ёнву из Республики Корея со счётом 10:0, у Вэньцзинь Цю из Китайской Народной Республики – 11:0 и у Жозета Саса Мавунгу из Республики Ангола – 10:0. Одзаяа, обыгрывавшая японку Рэй Хосино со счётом 5:4, к сожалению, проиграла, но одержала победу над Олександрой Рыбак из Украины со счётом 9:8 и завоевала медаль мирового уровня.

Олександра Рыбак
Олександра Рыбак

Эдуарда Родригес Батиста из Федеративной Республики Бразилия также завоевала бронзовую медаль, Шришти из Республики Индия завоевала серебряную медаль, а Рэй Хосино из Японии завоевала золотую медаль.

источник: MiddleAsianNews

