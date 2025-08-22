Министр МИД Лаоса хочет продолжить обучение своих студентов в Монголии

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Пумвихан провели официальные переговоры 20 августа 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Министры подчеркнули стремление к дальнейшему развитию традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Лаосом в ближайшие годы, обменялись мнениями по вопросам практического торгово-экономического взаимодействия.

Например, они договорились о сотрудничестве по взаимным поставкам на рынки обеих стран товаров и продукции, выгодных для обеих стран, в том числе мяса и мясопродуктов из Монголии, а также риса, фруктов, ягод и изделий из красного дерева из Лаоса.

В этом контексте стороны подчеркнули важность решения транспортно-логистических вопросов, отметив, что Монголия имеет возможность выхода на рынки стран Юго-Восточной Азии через железную дорогу, соединяющую Вьентьян (Лаос) и Куньмин (Китай). Стороны также подчеркнули, что создана правовая база для осуществления прямого авиасообщения между двумя странами.

Также была достигнута договоренность об установлении контактов между регионами и предприятиями с развитым туризмом двух стран, а также о сотрудничестве в организации туристических программ в живописных природных провинциях Монголии и в провинциях Луангпхабанг и Вангвьенг в Лаосе.

Министр Тхонгсаван Пумвихан отметил, что десятки лаосских студентов получают качественное образование в монгольских университетах, и выразил желание продолжать это сотрудничество в будущем.

Министр Тонгсаван Пумвихан подчеркнул, что «Госпиталь дружбы Лаос-Монголия», созданный при поддержке Монголии, продолжает свою деятельность и сегодня, и выразил благодарность Монголии за постоянную гуманитарную поддержку Лаоса, включая отправку медицинских специалистов в дополнение к материальной помощи.

Министры выразили приверженность дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других организаций международного сотрудничества.

