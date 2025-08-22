Состоялся «Четвертый стратегический форум Монголия-Южная Корея»

Двустороннее сотрудничество между Монголией и Республикой Корея стремительно развивается, достигнув уровня всестороннего партнерства.

20 августа 2025 года в Государственном дворце состоялся «Четвёртый стратегический форум Монголия-Южная Корея».

Первый заместитель премьер-министра Монголии Учрал Ням-Осор выступил с вступительной речью, отметив, что с момента установления дипломатических отношений в 1990 году двустороннее сотрудничество между Монголией и Республикой Корея интенсивно развивается, достигнув уровня всеобъемлющего партнёрства благодаря совместным усилиям. Первый заместитель премьер-министра подчеркнул важность Форума для определения направлений двустороннего стратегического партнёрства и изучения новых возможностей и ресурсов для будущего сотрудничества.

Учрал Ням-Осор

Первый заместитель премьер-министра Учрал далее пояснил: «Монголия обладает богатыми ресурсами возобновляемой энергии. При эффективном использовании её богатых источников солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергии Монголия имеет потенциал не только удовлетворить собственные потребности в энергии, но и обеспечить энергоснабжение всего региона. Таким образом, высокие технологии, инвестиции и опыт Республики Корея могут внести ценный вклад в будущее энергетического сектора Монголии».

Также вице-премьер Учрал зачитал приветствие премьер-министра Занданшатара Гомбожава участникам 4-го Монголо-Корейского стратегического форума.

В приветственном слове премьер-министра говорилось: «Этот форум имеет особое значение для определения направления стратегического партнёрства между двумя странами, а также для выявления и обсуждения новых возможностей и ресурсов для сотрудничества. Экономическая интеграция, зелёная энергетика, цифровая трансформация и образовательные обмены должны стать основными столпами нашего будущего сотрудничества. Монголия проводит политику распределения своих обширных ресурсов возобновляемой энергии в регионе, сотрудничая с передовыми технологиями и инвестициями Кореи. Это внесет значительный вклад в энергетическую безопасность не только двух стран, но и всего Северо-Восточной Азии».

Кроме того, нам необходимо объединить усилия в борьбе с изменением климата на региональном уровне. Реализация совместных проектов, направленных на сокращение выбросов углерода и ускорение лесовосстановления, а также обмен результатами исследований в области загрязнения окружающей среды, не только будет способствовать защите окружающей среды, но и дальнейшему укреплению будущих отношений и сотрудничества между двумя странами.

Этот Стратегический форум знаменует собой начало нового этапа двустороннего сотрудничества. Уверен, что стратегическое партнёрство Монголии и Южной Кореи в области возобновляемых источников энергии, модернизации городского теплоснабжения и охраны окружающей среды будет продолжать укрепляться и расширяться, способствуя созданию здоровой и устойчивой окружающей среды для будущих поколений.

Форум проводится ежегодно и в этом году посвящен темам энергетики и экологии.

Исполнительный директор Фонда Пан Ги Муна «За лучшее будущее» г-н Ким Сук заявил в своем выступлении: «Монголия, с ее обширными территориями, обладает богатыми ресурсами возобновляемой энергии, что открывает потенциал для реализации множества преимуществ. Развитие возобновляемой энергетики будет способствовать не только развитию национальной энергетики и энергетического сектора, но и развитию технологий, в частности, искусственного интеллекта. Многие эксперты в области возобновляемой энергетики работают в Республике Корея. Я уверен, что на этом Форуме мы заложим основу для вовлечения наших кадровых ресурсов в энергетическую деятельность и достижения ощутимых результатов».

г-н Ким Сук

Технологии возобновляемой энергетики, используемые в настоящее время в Южной Корее, весьма применимы к Монголии. Кроме того, исследования в области окружающей среды и изменения климата, проводимые корейскими экспертами, тесно связаны с условиями Монголии, что делает их внедрение актуальным и осуществимым на практике.

Участники поддержали предложение представителей Республики Корея о создании совместной платформы или сети НПО для расширения сотрудничества двух стран в борьбе с деградацией окружающей среды и изменением климата, а также для реализации проектов и программ. XVII Конференция Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием состоится в Монголии в августе 2026 года. Организаторы Монголо-корейского стратегического форума выразили заинтересованность в совместной работе по подготовке этой конференции.

Татар С.Майдар

