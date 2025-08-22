экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Reuters привел подробности возможных территориальных уступок со стороны России
руины города Волчанск в Харьковской области
Предыстория: Трамп подвёл итоги встречи с Путиным на Аляске

CentralAsia (CA) -  Россия в рамках возможной мирной сделки готова передать Украине подконтрольные ей «небольшие части» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также остановить продвижение войск по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. Со стороны Украины Россия ожидает вывода украинских войск из районов Донбасса, подконтрольных ВСУ.

«По словам источников, Москва также готова передать небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, которые она контролирует, в рамках возможной сделки»,— сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, эти условия были предложены президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске. Остальные условия из ранее озвученных российской стороной остались в силе, отмечают источники. Это отказ Украины от амбиций вступить в Североатлантический альянс, юридическое обязательство со стороны НАТО о нерасширении на Восток, ограничение численности украинской армии и неразмещение западных войск на Украине в составе миротворческих сил.

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоялась 15 августа на Аляске. Президент США Дональд Трамп после нее говорил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок со стороны Украины.

