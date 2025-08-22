Минобороны России сменило командующего группировкой «Север»

Евгений Никифоров

CentralAsia (CA) - Командующим группировкой войск «Север» вместо генерал-полковника Александра Лапина назначили генерал-полковника Евгения Никифорова. Это следует из сообщения Минобороны России. Информация о кадровых перестановках появилась в Telegram-каналах в начале месяца.

В июне — октябре 2021 Никифоров командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. До 2024 года командовал Западным военным округом, пока тот не был расформирован и преобразован в Ленинградский и Московский военные округа. 8 августа о назначении генерала на должность командующего сообщали военкоры, однако официального подтверждения этому не было.

Группировка войск «Север» была создана в апреле 2024 горда. В нее вошли группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».