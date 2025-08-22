экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России сменило командующего группировкой «Север»
Евгений Никифоров
Евгений Никифоров

CentralAsia (CA) -  Командующим группировкой войск «Север» вместо генерал-полковника Александра Лапина назначили генерал-полковника Евгения Никифорова. Это следует из сообщения Минобороны России. Информация о кадровых перестановках появилась в Telegram-каналах в начале месяца.

В июне — октябре 2021 Никифоров командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. До 2024 года командовал Западным военным округом, пока тот не был расформирован и преобразован в Ленинградский и Московский военные округа. 8 августа о назначении генерала на должность командующего сообщали военкоры, однако официального подтверждения этому не было.

Группировка войск «Север» была создана в апреле 2024 горда. В нее вошли группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com