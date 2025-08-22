Госдеп проверяет всех обладателей виз США (это более 55 млн человек). В случае нарушений визу аннулируют, а иностранца депортируют

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США проверит данные более 55 млн иностранцев, имеющих действующие американские визы. Цель проверки — выявление возможных нарушений закона, которые могут повлечь за собой высылку из страны. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на ведомство.

По данным Госдепа, владельцы виз проходят «постоянную проверку» для выявления «признаков несоответствия требованиям», в том числе преступной деятельности, угроз общественной безопасности и причастности к террористической деятельности.

Если такие признаки будут обнаружены, виза будет аннулирована, а ее владелец, если он находится на территории США, будет депортирован.

В ведомстве уточнили, что для проверки будут использовать «всю доступную информацию», включая данные правоохранительных и иммиграционных служб, а также учетные записи в социальных сетях.