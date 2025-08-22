В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,5, есть угроза цунами
- Азия и мир, общество
- 10:05, 22 августа 2025
- Просмотров: 768
CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (USGS).
Эпицентр землетрясения располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин. Очаг залегал на глубине 10,8 километра.
Метеорологическая служба США предупредила об угрозе возникновения цунами.
