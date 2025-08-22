экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,5, есть угроза цунами

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин. Очаг залегал на глубине 10,8 километра.

Метеорологическая служба США предупредила об угрозе возникновения цунами.

