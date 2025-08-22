экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
The Mongolz выбила французскую команду 3DMAX из Esports World Cup 2025

CentralAsia (MNG) -  

The Mongolz обыграли Team 3DMAX в четвертьфинале Esports World Cup 2025 по CS2.

Матч завершился со счетом 2:1 —13:9 на Ancient, 9:13 на Inferno и 13:8 на Nuke. Команда Гарьдмагная blitz Бямбасурэна прошла в полуфинал, где сразится с сильнейшим из пары Team Vitality — TYLOO.

3DMAX покинула турнир. Коллектив Филипа Graviti Бранковича занял 5-8 место и заработал $40 тыс. Ранее выступление на чемпионате завершили Natus Vincere, GamerLegion, Astralis, Team Liquid, FaZe Clan и Team Spirit.

Esports World Cup 2025 по CS2 проходит с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $1,25 млн

Статистика матча:

источник: MiddleAsianNews

