CBS News: США перестали делиться разведданными о переговорах по Украине с партнерами по альянсу «Пять глаз»

CentralAsia (CA) - Директор Национальной разведки США Талси Габбард несколько недель назад издала директиву для американского разведывательного сообщества, в которой приказала не передавать информацию о мирных переговорах между Россией и Украиной партнерам Вашингтона по альянсу «Пять глаз», сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В разведывательный альянс входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

В меморандуме, датированном 20 июля и подписанном Габбард, вся аналитическая информация и данные о мирных переговорах классифицируются как NOFORN (no foreign nationals), то есть не могут быть переданы другим странам или иностранным гражданам, сказали собеседники телекомпании. Исключение — информация, которая уже была обнародована.

При этом документ, судя по всему, не запрещает передачу дипломатической информации, полученной по другим каналам, не связанным с американской разведкой, или военной оперативной информации, не имеющей отношения к переговорам, — например, сведений, которые США передают украинским военным для содействия их оборонительным операциям, отмечает CBS.