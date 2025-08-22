экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
CBS News: США перестали делиться разведданными о переговорах по Украине с партнерами по альянсу «Пять глаз»

CentralAsia (CA) -  Директор Национальной разведки США Талси Габбард несколько недель назад издала директиву для американского разведывательного сообщества, в которой приказала не передавать информацию о мирных переговорах между Россией и Украиной партнерам Вашингтона по альянсу «Пять глаз», сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В разведывательный альянс входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

В меморандуме, датированном 20 июля и подписанном Габбард, вся аналитическая информация и данные о мирных переговорах классифицируются как NOFORN (no foreign nationals), то есть не могут быть переданы другим странам или иностранным гражданам, сказали собеседники телекомпании. Исключение — информация, которая уже была обнародована.

При этом документ, судя по всему, не запрещает передачу дипломатической информации, полученной по другим каналам, не связанным с американской разведкой, или военной оперативной информации, не имеющей отношения к переговорам, — например, сведений, которые США передают украинским военным для содействия их оборонительным операциям, отмечает CBS.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com