В Узбекистане блогер получил три года колонии за оскорбление президента

CentralAsia (UZ) - Суд по уголовным делам города Нурафшана Ташкентской области приговорил 26-летнего блогера Валерия Дюгая к трем годам и одному месяцу лишения свободы за оскорбление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда страны Азиз Абидов.

По данным правоохранительных органов, блогер, находясь в Южной Корее в 2024 году, опубликовал в социальной сети Тik-Tok несколько видео с оскорбительными высказываниями в адрес граждан Узбекистана. Дюгай был задержан по возвращении из Абу-Даби в Самарканд и доставлен в Ташкент.

Тиктокер признан виновным по части 2 статьи 156 («Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды») и части 3 статьи 158 («Публичное оскорбление президента») Уголовного кодекса Узбекистана. Отбывать наказание будет в колонии-поселении.