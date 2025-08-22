США прекратили выдачу виз для иностранных дальнобойщиков

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Марко Рубио заявил 21 августа о приостановке выдачи рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта.

«С настоящего момента мы приостанавливаем выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков. Растущее число иностранных водителей, управляющих большими тягачами с прицепами на дорогах США, ставит под угрозу жизни американцев», — написал он в соцсети X.

Также Рубио отметил, что наличие иностранных дальнобойщиков не позволяет американским водителям коммерческого транспорта развиваться в своей стране.

Президент Дональд Трамп ещё весной подписал указ, который обязал всех водителей автомобилей с коммерческими грузами подтверждать знание английского языка. Раньше дорожным инспекторам запрещали наказывать шофёров только за то, что они не говорят по-английски.

Как пишет Reuters, такие жёсткие меры решили принять после трагедии во Флориде: индийский водитель без разрешения на работу в США выехал через служебный проезд и устроил аварию, в которой погибли трое человек. Его обвинили в гибели людей и доставили во Флориду, чтобы судить.

Министр транспорта Шон Даффи отметил, что водители без лицензии и знания английского создают серьёзную угрозу на дорогах. Федеральное управление автотранспорта уже начало расследование обстоятельств ДТП.

По данным властей, около 16% дальнобойщиков в США родились за границей. В мексиканском Сьюдад-Хуаресе водители уже начали учить английский, чтобы не потерять возможность работать в Америке.